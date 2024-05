Die große Umfrage zum 1. Mai: Was ist Arbeit?

„Arbeit ist Selbstbestimmung und Persönlichkeitsentfaltung. Ich hatte noch nie einen Montag, an dem ich keine Lust hatte, in die Arbeit zu gehen. Natürlich ist Arbeit auch anstrengend und manchmal unlustig – sonst wäre es ja ein Hobby. Erwerbstätigkeit in einem Sozialstaat erfordert große Anstrengung, um diesen erhalten zu können. No Pain, no Gain!“