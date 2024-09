Wahlkampf-Populismus: Die Ideen werden immer skurriler

Meinl-Reisinger hat sich auch als Wortführerin jener Kritiker präsentiert, die unter anderem die Bundesländer als eine der Ursachen dafür sehen, dass der Staat derzeit in einer finanziellen Schieflage ist. Dass die Bundesregierung die Landeshauptleute mehr an die Kandare nehmen soll, dafür kann sich auch der grüne Vizekanzler Werner Kogler erwärmen. Dass gerade diese beiden Parteien am meisten mit dem Finger auf die Bundesländer zeigen, ist keine besondere Überraschung. Sie können auf der Ebene momentan am wenigsten mitreden. Dass in den Landeshauptstädten darauf nicht reagiert wird, überrascht genauso wenig. Dort wird es von den Landeshauptleuten als das übliche Geplänkel vor einer Nationalratswahl abgetan.