Hitziges TV-Duell zwischen Meinl-Reisinger und Kickl

Zum Start der TV-Duelle vor der Nationalratswahl trafen am Donnerstagabend nicht nur SPÖ-Chef Andreas Babler und der grüne Vizekanzler Werner Kogler aufeinander.

In der nächsten Runde gleich im Anschluss waren FPÖ-Chef Herbert Kickl und NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger im ORF zu Gast bei Moderatorin Alexandra Maritza Wachter.

Das Gespräch Blau vs. Pink wurde stellenweise emotional. Beleidigende Gags in Richtung der NEOS-Chefin entschuldigte der Freiheitliche mit der Stimmung in Bierzelten oder auf anderen Bühnen. "Ich habe als Minister einen ganz anderen Stil gepflegt. Das Ergebnis war, dass es auch nicht gepasst hat."

Klar machte Meinl-Reisinger wiederum, dass sie Kickl weder als Bundeskanzler, noch als Vizekanzler, Innenminister oder sonstiges Regierungsmitglied sehen will.