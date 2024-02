Versöhnung und Spaltung: Warum Österreich den Opernball braucht

Und täglich grüßt das Murmeltier. Alljährlich, in diesem Fall nicht am Groundhog Day, sondern am letzten Donnerstag im Fasching, werden mit dem Opernball allerlei Fragen gestellt, die in etwa lauten: Ist diese wienerische Maskerade noch zeitgemäß? Wollen wir wirklich den Großkopferten dabei zuschauen, wie sie ihr Geld in Champagner investieren? Wen kümmert es noch, wen ein Baumeister vermittels guter Bezahlung dazu bringt, mit ihm im Pinguin-Gang die Feststiege hinaufzuwatscheln?