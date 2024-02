Preise gestiegen: So teuer ist der Opernball 2024 im Vergleich

Zehn Jahre früher gab es ein Glas vom feinen Sprudel für 32 Euro. Aber auch wer auf Alkohol verzichtet, muss tief in die Tasche greifen: Ein kleines Mineralwasser kostet rund 10 Euro (wie auch bereits im Vorjahr), ein kleines Cola 12,50 Euro und ein Red Bull sogar 15 Euro.

Der Grund für die hohen Preise am Opernball liegt unter anderem an dem 2023 eingeführten „Solidaritätsaufschlag“. Er beträgt zehn Prozent und ist wie bei den Eintrittskarten auch bei den Logen und der Gastronomie im Preis inkludiert. Das gesammelte Geld geht zu 100 Prozent an die Initiative Österreich hilft Österreich, welche Menschen in Krisen unterstützt.