Debüt beim Opernball: "War damals noch nicht so ein Medienereignis"

Genau 54 Jahre später steht Elisabeth Rudel mit ihrer Enkelin Sophie zwischen weißen Kleidern in einem Geschäft am Ring, wenige Meter von der Oper entfernt. Die 19-Jährige strahlt, sie wird gleich ihr Kleid anprobieren ein letztes Mal, bevor es seinen großen Auftritt hat. Sophie und ihr Studienkollege gehören zu den ca. 300 Jungdamen und -herren, die am Donnerstag den größten Ball des Landes eröffnen. Mit den Erzählungen ihrer Oma ist sie aufgewachsen, das Krönchen hat sie schon als Mädchen begeistert. „Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung.“