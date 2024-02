Priscilla Presley findet Lugners "Priskilla" lustig: "Ich beginne es zu mögen"

Also, alles bestens, oder? Nicht ganz, denn Lugner kränkelt noch immer. "Gestern habe ich drei NeoCitran genommen und heute auch schon eines", seufzt er im KURIER-Gespräch.

Anyway, the show must go on und so fand heute, Mittwoch, um 12 Uhr die Pressekonferenz in der Lugner-City statt. Hand in Hand, in bester Eintracht, betraten die beiden des Saal des Lugner-Kinos. Bisserl Probleme mit der Technik gab's, aufs Saallicht musste man warten. "Herr Lugner ist sehr hilfsbereit, sehr lustig und unglaublich nett", streute sie ihrem Gastgeber Blumen. "Sie ist der pflegeleichteste Gast, den ich je hatte. Sie macht alles. Sie hält auch viel mehr aus als ich", lachte Lugner.