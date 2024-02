Trump und die EU: Dorthin, wo es wehtut

Nun muss man den Teufel nicht gleich an die Wand malen. Die Welt hat noch immer eine 50-prozentige Chance, sich nicht mit einem nächsten US-Präsidenten Donald Trump herumschlagen zu müssen. Und letztlich könnte man immer noch hoffen, dass er nicht wirklich meint, was er sagt. Oder dass es doch noch Gesetze und Regeln gibt, die Trump in seinem Furor bremsen könnten.

Dann gelten keine Versprechen mehr und keine Abschreckungskraft, die bisher die Gegner fern und draußen hielten. Das würde auch Österreich bitter zu spüren bekommen – mit neuerlichen Kriegen in Europa, neuerlichen Flüchtlingswellen, dem Zusammenbruch des europäischen Binnenmarktes und Krisen, wie sie in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt wurden.

Doch dass seine dreisten Drohungen schon jetzt so sehr erschrecken, hat einen Grund. Sie treffen Europa genau dort, wo es verwundbar ist: in seiner Unfähigkeit, sich – ohne die USA auf sich selbst gestellt – ausreichend verteidigen zu können. In seiner Unfähigkeit, ohne den Weltpolizisten USA Kriege auf dem eigenen Kontinent beenden zu können – beginnend von den Zerfallskriegen im ehemaligen Jugoslawien bis zur heutigen Ukraine. In seiner Unfähigkeit, eine geopolitische Größe zu sein.

Wenn Trump also poltert, droht und irrlichtert, sollte man seine Attacken nicht leichtfertig als Irrsinn abtun. Seine Grobheiten zielen direkt auf Europas Schwächen – und die werden auch nicht verschwinden, wenn der nächste Präsident wieder Joe Biden heißen sollte.