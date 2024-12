Stadionkauf bei der Austria: Ein riskantes Spiel der Stadt Wien

Kein reines Wiener Phänomen

Grundsätzlich handelt es sich dabei nicht um ein rein Wiener Phänomen, selbst der größte Klub der Welt, Real Madrid, ging vor vielen Jahren schon der Schulden verlustig, indem die Stadt das Trainingszentrum kaufte und um einen symbolischen Euro wieder an die Königlichen weiterreichte.

Die Stadt Wien bekundete nun auch offiziell Interesse an der Generali Arena, also an jenem Stadion, für das die Politik der Austria 2016 das Baurecht eingeräumt hatte. Die Reaktionen der verschiedenen Seiten reichen von Jubelstürmen in Violett bis hin zu Beschimpfungen und Empörungen, vor allem in den sozialen Medien. Alle sind sie aus ihrer jeweiligen Perspektive nachvollziehbar. Verständlich, wenn jemand, der sich nicht für Sport erwärmen kann, darauf hinweist, dass die Millionen viel besser in Bildung oder Pflege investiert wären, weil dies für die Gesellschaft von weit größerer Bedeutung sei als ein Fußballklub, zumal das tägliche Leben für die Bevölkerung in den vergangenen Jahren empfindlich teurer geworden ist. Logisch, wenn sich Fußballfans, die nicht dem violetten Lager angehören, empören und eine Wettbewerbsverzerrung orten. Es wäre auch wenig verwunderlich, wenn Lokalrivale Rapid an einem Forderungskatalog bastelt, um ihn der Stadt bei guter Gelegenheit vorzulegen.