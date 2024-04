Im Spionage-Sumpf: Österreichs toxische Beziehung zu Russland

Dafür steht der Name des ehemaligen Wirecard-Managers Jan Marsalek, der noch immer in Moskau untergetaucht sein dürfte. Und der bis zuletzt Kontakt zu Egisto Ott und seinen Kollegen gehabt hat.

Dass die Affäre momentan die FPÖ in den Mittelpunkt rückt, liegt vorerst in der Person von Hans-Jörg Jenewein begründet. Der ehemalige blaue Abgeordnete dürfte zu Egisto Ott engste Beziehungen gepflegt haben, wie aus entsprechenden Akten hervorgeht. Dass ihn die anderen Parteien deshalb im aktuellen U-Ausschuss bereits sehen wollen, ist klar. Immerhin war er auch einer der Mitarbeiter von Herbert Kickl, auch wenn dieser bei seiner U-Ausschuss-Befragung in Abrede gestellt hat, dass Jenewein einst seine rechte Hand gewesen sei. Und das könnte letztlich den kommenden Wahlkampf beeinflussen. Ob Jenewein aber die Einladung in den U-Ausschuss annimmt, ist mehr als fraglich.