SOS-Demokratie: Rettet die Wahrheit

Es geht um bekannte Internet-Giganten wie Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, wie auch um Podcasts (das sind im Internet jederzeit abrufbare Hörbeiträge). Dort rufen vor allem die Jungen die Beiträge ab, sie werden von diesen Plattformen eng an der Leine gehalten mit scheinbar unendlich vielen, kurzen, zugespitzten Videoclips zu allem, was Menschen so einfällt. Und eben auch zur Politik.