Hausaufgaben für die Sommerferien

Dabei gebe es keinen Grund, normalen Unterricht ausfallen zu lassen. Der Wissenstand und teilweise auch die Grundkenntnisse in elementaren Fächern heimischer Schüler könnten besser sein, wiewohl der jüngste PISA-Test trotz der Folgen der Pandemie im internationalen Vergleich ganz gut ausfiel. Doch gerade etwa an Brennpunktschulen ist das Leistungsniveau durchaus ausbaufähig. Auch Bildungsminister Martin Polaschek konstatierte im gestrigen KURIER-Interview, dass viele Schüler nicht in der Lage seien, sinnerfassend zu lesen.