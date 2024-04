Signa-Pleite verlangt nach Antworten

Sie hat Ermittlungen gegen Benko höchstpersönlich aufgenommen. Und zwar in einer durchaus delikaten Angelegenheit. Der ehemalige Milliardär soll im Sommer des Vorjahres für seinen Konzern einen Kredit verlängert und dabei die damals schlechte wirtschaftliche Lage der Gruppe verschwiegen haben.

Die heimische Justiz scheint in dieser wichtigen Causa gegenüber Benko ohnehin (zu) langsam zu agieren; zumindest im Auge der breiten Öffentlichkeit, die auf Hausdurchsuchungen und die Beschlagnahmung von Datenträgern oder eine Vorladung Benkos wartet.

Benkos Anwalt bestreitet naturgemäß die Vorwürfe. Dabei wäre es interessant, was der Beschuldigte selbst zu all den Vorwürfen sagt. Dieser bleibt aber weiterhin lieber auf Tauchstation. Doch die Causa wird er nicht aussitzen können, zumal den nun eingeleiteten Ermittlungen gegen ihn persönlich wohl noch weitere folgen werden.

Mit ziemlicher Sicherheit kürzer wird der Verkauf der Signa-Immobilien erfolgen. Dafür werden „nur“ zwei bis fünf Jahre veranschlagt. Dass die Mehrheit der Gläubiger nicht auf ein sofortiges Ende gesetzt hat, war richtig, denn ein Totalabverkauf aller Immobilien hätte viel weniger eingebracht.

Wolfgang Peschorn, Chef der Finanzprokuratur, stimmte übrigens für die Pleite des Konzerns mit der Begründung, nur so könne die Angelegenheit vollumfänglich aufgeklärt werden.

Eine fokussierte und konsequente Aufarbeitung der Geschehnisse der vergangenen Jahre in Benkos zerfallenem Reich ist aber unabhängig davon weiterhin möglich und nötig, etwa im Rahmen eines U-Ausschusses in der nächsten Legislaturperiode. Nur so können entsprechende Lehren für die Zukunft gezogen werden.