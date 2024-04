Sechs Monate Gaza-Krieg: Planlos für den „Tag danach“

Beides hat Israel nicht erreicht, von den rund 140 verbliebenen Entführten in Gaza dürften nur noch 100 leben. Und die Hamas, obgleich geschwächt, zeigt kein Anzeichen, aufzugeben. Was nichts anderes bedeutet, dass dieser Krieg weiter toben wird.

Dass weitere Geiseln sterben werden und an die 300.000 Palästinenser, die im Norden Gazas von jeglicher Hilfe abgeschnitten sind und derzeit von 245 Kalorien am Tag leben müssen, demnächst verhungern dürften.

Diese Aussichten werden nur noch düsterer angesichts der Tatsache, dass Israel keinen Plan hat, wie dieser Krieg – angesichts nicht erreichbarer Ziele – enden soll.

Was soll am „Tag danach“ geschehen, wer Gaza kontrollieren? Zu allen Vorschlägen – etwa eine vierwöchige Waffenruhe gegen einen Geiselaustausch – sagte Netanjahu bisher nein. Eine Zwei-Staaten-Lösung, also Israel und ein noch zu schaffender Staat der Palästinenser in friedlicher Nachbarschaft, ist für den israelischen Premier schon gar kein Thema.