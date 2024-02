Stiftungsratlos: Das Wahljahr wird hart für den ORF

Dazu wird lautstarker Protest gegen die Gehälter der ORF-Stars kommen, die demnächst wohl veröffentlicht werden, gegen Schlagseiten in der Berichterstattung, nicht genehme Social-Media-Posts und die Politisierung der hohen ORF-Posten.

Das Thema Politisierung am Küniglberg ist – wie die Bildungsreform oder der Föderalismus – nämlich eines jener Probleme, die in diesem Land lieber gepflegt denn gelöst werden. Denn es nützt allen Parteien, in einem – aus Wählersicht – leicht durchschaubaren Ringelspiel. Lautstark beklagt die jeweilige Opposition immer das, was sich die Regierungen in Sidelettern und auf Servietten zum ORF ausmachen, und ruft nach Entpolitisierung – und punktet so bei den Wählern. Kaum ist man aber selbst an der Macht, greift man gerne zu bei den Posten, die durch extra dafür beschlossene Änderungen im ORF-Gesetz frei werden. Und hört weg, wenn die nunmehrige Opposition protestiert.