ORF-Programm 2024: Tiere, Teilhabe, Tanzen und Talk

Die ORF-TVthek wird von der Streamingplattform "ORF On" abgelöst. Dort werden Inhalte künftig meistens ein halbes Jahr, vielfach aber auch zeitlich unbegrenzt zur Verfügung gestellt, wofür der ORF auch sein Archiv öffnet und Produktionen insbesondere aus dem Doku-Bereich wieder abrufbar macht. Ausgewählte Sendungen werden bis zu 24 Stunden vor der Ausstrahlung im linearen Fernsehen zu sehen sein. Nutzerinnen und Nutzer sind aufgerufen, ihr Feedback zu dem neuen Player - der zunächst in einer Betaversion parallel zur ORF-TVthek online geht - abzugeben. Dieses soll in die Weiterentwicklung der Plattform einfließen. Zur Ähnlichkeit des Namens "ORF On" zur Plattform "ServusTV On" hielt Weißmann fest, dass man sich die Namensfindung nicht einfach gemacht habe. "Auch andere haben ähnliche Ideen, aber ich gehe davon aus, dass ORF On künftig die Plattform der Österreicherinnen und Österreicher sein wird", sagte der ORF-Chef.