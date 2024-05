Österreichs Bildungspolitik: ÖVP und Grüne mit Vogel-Strauß-Taktik

Pädagogen nehmen inzwischen ihren Hut, weil sie unter den vorherrschenden Bedingungen an Wiener Schulen nicht mehr arbeiten können.

Nun bestätigt die Statistik Austria in ihrer Jahresbilanz "Bildung in Zahlen", was Interessierte längst wussten: Die Bildung liegt im Argen – zum Leidwesen aller: der Schüler, der Pädagogen, der Schulleitungen. Und letztlich leidet früher oder später unsere ganze Volkswirtschaft.