Van der Bellen und die Eleganz der Realverfassung

Kaum hat er nun gesprochen, springen sofort Etliche aus ihrem ideologischen Gatsch an die Decke: So ein Feigling, ein Zauderer, liest man in den ersten Postings nach seiner vorläufigen Regierungsbildungsauftragsverweigerung. Andere sind heilfroh darüber, dass die FPÖ nicht automatisch freie Fahrt hat (wie sie es unter einem Bundespräsidenten Norbert Hofer bestimmt gehabt hätte). Und die größte Gruppe rätselt, was er eigentlich genau gesagt hat, wie bei Asterix, wo die Worte des Sehers gedeutet werden oder bei Monty Python’s „Das Leben des Brian“: „Er hat uns ein Zeichen gegeben.“ Ja, welches denn? Hermeneutik für die Hofburg, ein wichtiges Studienfach.

Bleiben wir zunächst bei den leichtesten Schlussfolgerungen. Van der Bellen hat mehr oder weniger festgestellt, dass er die drei nach der Wahl auf den ersten drei Plätzen liegenden Parteichefs für noch nicht bereit dazu hält, konkret eine Regierung zu bilden. Hat er doch recht damit, oder?