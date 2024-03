"Multikulti" neu denken

Gerade Österreich hat sich in der Geschichte immer wieder schwergetan, wenn es um eine Nabelschau gegangen ist. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs nannte man es die „österreichische Idee“, über die heftig diskutiert und philosophiert wurde. Damals ging es noch darum, ob die Attribute „deutsch“ und „katholisch“ für das Selbstverständnis notwendig sind. In den 1980er-Jahren war es der Psychologe Erwin Ringel, der uns die Ausformungen der „österreichischen Seele“ als Diskussionsstoff lieferte.

Mittlerweile hat sich viel geändert. Die Migrationswelle seit dem Jahr 2015 – Stichwort Gleichstellung der Frauen – und vor allem die Corona-Jahre haben deutlich gemacht, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt bei Weitem nicht so stabil ist, wie wir es gerne hätten. Stichwort Toleranz.

Jetzt ist schon klar: Der Begriff Leitkultur wurde vor einigen Jahren von einem Politologen in Deutschland geprägt, um Vorgaben für Migranten zu schaffen. Und auch bei uns schwingt das in der aktuellen Debatte sofort mit: Was sind die Werte-Richtlinien für Flüchtlinge und Zuwanderer, die in Österreich leben wollen?