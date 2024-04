Antisemitismus-Debatte in der Kultur: Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun

„Das Prinzip der Demokratie- und Meinungsfreiheit muss bestehen bleiben“, sagt also die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Damit rechtfertigt sie, dass bei den Wiener Festwochen zwei Menschen in einen „Rat“ berufen wurden, gegen die (vor allem von der ÖVP) prompt Antisemitismus-Vorwürfe erhoben wurden.

Es dürfe in der Kultur keine „Gesinnungsprüfungen jedweder Art“ geben, sagt Kaup-Hasler. Damit meint sie Berlin (dort war überlegt worden, dass Künstler sich gegen Antisemitismus bekennen müssen, um Förderungen zu bekommen). An sich aber ist das ein schrecklicher Satz: Er stellt den Antisemitismus, der in diesem Land aus gutem Grund nicht in derselben Reihe wie andere Gesinnungen steht, auf eine Stufe mit, sagen wir mal, Neoliberalen, Antikapitalisten, rabiaten Fleischessern oder rabiaten Veganern.