Golf of America

Golf-Stars unter Polizeischutz, Spielerfrauen, die von Fans mit Getränken attackiert werden, Rangeleien zwischen Profis und Caddies: Der Ryder Cup 2025 hat Bilder produziert, die man davor nur bei anderen Sportarten gesehen hat. Golf wollte immer anders sein – ein Sport der Etikette, der Fairness, ein Spiel nach Regeln. Doch auf Long Island bekam die Welt einen Eindruck davon, wie sehr auch diese Bastion ins Wanken geraten ist.

Das eigentlich Bittere: Sportlich bot der Kontinental-Vergleich zwischen Europa und den USA eine oscarwürdige Dramaturgie mit Hauptdarstellern in Hochform. Das Team Europa mit dem Wiener Sepp Straka dominierte zwei Tage lang und lag 11:4 voran, ehe die Amerikaner ein furioses Comeback starteten. Auch wenn am Ende die Gäste mit 15:13 die prestigeträchtigste Trophäe im Golfsport wieder mit nach Europa nahmen, sollte der Sport ein Gewinner der Veranstaltung sein.

Das Abbild der Gesellschaft

Doch das war er nicht. Sport ist ein Abbild der Gesellschaft. Aggressive Fußball-Fans sind dies nicht nur im Stadion. Wer Rory McIlroys Frau Erica mit einem Getränk bewirft, zeigt nicht nur Respektlosigkeit gegenüber dem Spiel, sondern auch eine Geisteshaltung, die weit über den Platz hinausreicht. Erica Stoll ist übrigens Amerikanerin. Erst mit dem Eingreifen der Polizei, die Festnahmen und nicht nur Rauswürfe vom Gelände androhte, bekamen die Organisatoren die Lage unter Kontrolle.