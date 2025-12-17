Ein Abgesang auf die Flat Tax

Im letzten Monat vor dem Jahreswechsel hat die Regierung noch einmal richtig Gas gegeben. Das muss man anerkennen. Das Stromgesetz, das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren oder das Betrugsbekämpfungsgesetz: All das wurde bereits beschlossen oder zumindest auf Schiene gebracht.

Diese Woche beschäftigte sich der Ministerrat wieder einmal mit den Pensionen. Die zu Beginn der Legislaturperiode speziell von der ÖVP immer wieder forcierte Flat Tax für Menschen, die nach dem Antritt ihrer Pension weiter arbeiten wollen, war da plötzlich nicht mehr zu finden. Dabei hatte sich die Präsidentin des Seniorenbundes, Ingrid Korosec, noch vor wenigen Wochen zuversichtlich gegeben, dass dieses Modell mit 1. Jänner 2026 Realität werden wird.

Dabei hatte alles so verlockend geklungen und wäre ein völlig neuer Ansatz gewesen. Man verdient neben der Pension eine bestimmte Summe, von der 25 Prozent für den Staat abgezogen werden. Der Rest bleibt endversteuert im Börsel. Keine Debatten mehr mit dem Finanzamt, keine Debatten mehr mit der Sozialversicherung. Ein wirklicher Anreiz, um seine Arbeitskraft auch nach dem 65. Lebensjahr zur Verfügung zu stellen.

Die derzeitigen steuerlichen Rahmenbedingungen wirken ja eher abschreckend. Kein Wunder, dass Österreich in Europa zu den Schlusslichtern zählt, wenn es um das Arbeiten in der Pension geht.