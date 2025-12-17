Zuverdienst in Pension: Die ersten 15.000 Euro sind künftig steuerfrei

Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Ministerrat unter anderem Erleichterungen für Pensionisten mit Zuverdienst beschlossen. Außerdem bleiben die ersten 15 Überstunden auch 2026 steuerfrei. Die Details und weitere Punkte präsentierten Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) im Pressefoyer. Freibetrag von 15.000 Euro "Der Zuverdienst in der Pension und der Aufschub der Pension werden massiv entlastet", sagt Stocker eingangs. Ursprünglich drängte die ÖVP auf eine Flat Tax für Pensionisten mit Zuverdienst, der dann einheitlich mit 25 Prozent hätte besteuert werden sollen. Stattdessen gibt es einen steuerfreien Freibetrag von 15.000 Euro pro Jahr. Dieser gilt für den Zuverdienst in der Pension oder die Erwerbstätigkeit nach dem Pensionsantrittsalter. Zusätzlich streicht Türkis-Rot-Pink für Erwerbstätige - Arbeitnehmer und Selbstständige - im Regelpensionsalter die Dienstnehmerbeiträge zur Pensionsversicherung. Ob sie zu diesem Zeitpunkt bereits in Pension sind, ist unerheblich. Die Regelung soll 2027 in Kraft treten.

Beschäftigung Älterer Zudem will die Regierung über 60-Jährige in Beschäftigung bringen und halten. "Zu viele verlieren vorher ihren Job – und müssen dann, oft nach Monaten oder Jahren der Arbeitslosigkeit, direkt aus der Arbeitslosigkeit in die Pension gehen. Das ist für die Betroffenen hart, es ist für Betriebe ein Verlust an Erfahrung und Know-how", sagt Babler. Die Regierung setzt auf Prävention, altersgerechte Arbeitsplätze sowie ein Monitoring- und Anreizsystem ab Sommer 2026. Ab 2027 sollen Betriebe dabei gezielt informiert und unterstützt werden. Dafür stehen ab 2027 100 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung.

Statement von Bundeskanzler Christian Stocker

Betriebliche Vorsorge Ein Punkt, der ebenso die Pensionen betrifft: Die Regierung will die betriebliche Altersvorsorge vereinfachen. "Zum ersten Mal erhalten so nicht nur einige Privilegierte, sondern alle Beschäftigten Zugang zu einer betrieblichen Vorsorge", sagt Meinl-Reisinger. Unter anderem ist ein Generalpensionskassenvertrag vorgesehen, wie es auch die Sozialpartner vorgeschlagen haben. Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensions- und Vorsorgekassen (WKÖ), kann mit dem Gesamtpaket der Regierung dennoch wenig anfangen. Er kritisiert unter anderem, dass die Abfertigung Neu künftig jederzeit entnommen oder übertragen werden kann. Das würde diese "mittelfristig ruinieren", warnt Zakostelsky: "Wo bleibt da noch der Vorsorgegedanke, wenn jederzeit herausgenommen- bzw. übertragen werden kann?"