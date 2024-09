Wie Integration gut funktionieren kann - am Beispiel Ukraine

Schließlich haben die Menschen dort einen ähnlichen Bildungsstand, sind besser ausgebildet und vertreten ähnliche Werte. Die Conclusio „eh klar, dass es da leichter geht“ ist aber zu kurz gegriffen – nur weil etwas vergleichsweise einfach ist, heißt das nicht, dass man daraus keine Lehren für den Zuzug generell ziehen kann.

Dass Spracherwerb der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration ist, ist in der politischen Debatte mittlerweile der kleinste gemeinsame Nenner. Am Beispiel der Ukraine würde es sich allerdings lohnen, wissenschaftlich aufzuarbeiten, warum so viele Menschen Deutsch gelernt haben, obwohl sie anfangs zu einem Großteil nur für kurze Zeit in Österreich bleiben wollten. Woher kommt diese Eigenmotivation, wie kann man sie stärken? Welche besseren Anreize, welche strengeren Rahmen oder auch welche Konsequenzen bräuchte es für diejenigen, die diesen Antrieb nicht haben?