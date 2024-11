Ende der Illusionen: Warum Österreich nicht über Trump lästern sollte

Trump könnte die US-Wirtschaft protektionistisch schützen. Aber hallo, sind wir dafür nicht die moralisch überlegenen Öko-Helden? In der Theorie schon, doch in der Praxis hängt uns China sogar bei Green Tech ab. Wahnsinn, ein Schwurbler aus der Polit-Dynastie der Kennedys wird Gesundheitsminister in den USA? Schauen wir doch lieber auch darauf, wie sich „Amerikanisierung“ ins heimische Gesundheits- und Bildungssystem schleicht: Trotz allerhöchster Steuerbelastung flüchten immer mehr vor den unbefriedigenden Zuständen in Schulen und Gesundheitssystem in teure private Einrichtungen. Das ist übrigens ein Mitgrund für die Wahlerfolge der Kickl-FPÖ in Österreich. Die (noch) arbeitende Mittelschicht fühlt sich offenbar als Melkkuh der Nation, die jede Menge Unsinnigkeiten mitfinanzieren muss: von überbordender Verwaltung über missglückte Integration bis hin zu Sozialmissbrauch. Der brandaktuelle Beamtenlohnabschluss von 3,5 Prozent (nach 9,1 Prozent im Vorjahr!), während nun eigentlich ein Blut-Schweiß-und-Tränen-Budget geschnürt werden müsste, stimmt auch nicht gerade optimistisch, dass man die Tragweite der Krise begriffen hat.