OGM-Umfrage: FPÖ legt weiter zu, ÖVP-Sinkflug hält an

Sie kämen auf zwölf Prozent, was ein beachtliches Plus von knapp drei Prozentpunkten bedeuten würde. Weiter an Boden verlieren die Grünen. Sie liegen laut OGM-Umfrage bei sieben Prozent – ein Minus von etwas mehr als einem Prozentpunkt.

In der ServusTV-Sendung "Blickwechsel" fordert Peter Buchmüller, Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg, einen Kurswechsel auf Bundesebene. Man müsse die FPÖ einbinden. „Ich war in den letzten Monaten sehr viel unterwegs, auch in den Bezirken, in allen Bezirken, wo ich also sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen getroffen habe. Und bei all dem, bei all diesen Veranstaltungen, gab es nur zwei Stimmen, die sich vorstellen konnten, eine Dreierkoalition einzugehen.“

Josef Herk, Obmann des Wirtschaftsbundes Steiermark und Präsident der Landes-Wirtschaftskammer, sagt über ÖVP-Parteichef Karl Nehammer: "Das ist im Endeffekt nichts anderes als bei einer Fußballmannschaft: Wenn der Trainer nicht erfolgreich ist, oder die Mannschaft, muss man sich auch überlegen hier Maßnahmen zu setzen."