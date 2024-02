Gast(arbeiter)freundschaft

Niederösterreich lässt seit einem Jahr 150 Pflegekräfte in Vietnam ausbilden, um zumindest den Versuch zu unternehmen, den Personalbedarf zu decken. Und der ist enorm. Bis 2030 fehlen 100.000 Pflegefachkräfte. Weiteres Beispiel gefällig?

Die Austrian Business Agency sucht in Brasilien, Indonesien und den Philippinen im IT-, Technik- und Life Science-Bereich Fachkräfte, um Österreich wettbewerbsfähig zu halten. Das Problem dabei? Überall dort, wo wir zu suchen beginnen, buhlen andere EU-Staaten längst um Personal – zu teils besseren Konditionen. Damit gemeint ist nicht die teils überbordende Bürokratie, die Österreich nicht und nicht abzubauen imstande ist, sondern die „Festungsmauern“, die aufgebaut werden. Mental, emotional, verbal.

Wer will seine Heimat verlassen, um in einer Tausende Kilometer entfernten "Festung Österreich“ zu arbeiten, in der Gastfreundschaft im Wirtshaus, aber nicht für den Arbeitsmarkt gilt? In der über eine „Leitkultur“, aber keine "Willkommenskultur“ für gefragtes Personal gesprochen wird? Eben die wird aber notwendig sein, um die Not am Arbeitsmarkt zu lindern. Österreich kann ein attraktiver Arbeitsort sein, wie die Zeit beweist, in der Arbeitsmigranten noch "Gastarbeiter“ genannt wurden. Heute muss Österreich erst wieder attraktiv werden. Und zwar schnell.