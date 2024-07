Work-Life-Balance und das Ende der Dienstleistungsgesellschaft

Ohne Leistungsgesellschaft keine Dienstleistungsgesellschaft. Das ist in Medizin und Pflege noch viel bedrohlicher als in Tourismus und Gastronomie. So sind momentan 20 bis 40 Prozent der OP-Kapazitäten im Wiener AKH gesperrt: Es gibt zwar ausreichend Mediziner, aber nicht mehr genug Pflegepersonal. Patienten landen daher auf langen Wartelisten. Eine Zeit lang lebte Österreich gut dank der „Gastarbeiter“ aus Ost- und Mitteleuropa. Doch dieses Potenzial ist ausgereizt, in der Pandemie gingen viele zurück in die alte Heimat.

Was in der nächsten Legislaturperiode dringend nötig wäre? Zum Beispiel eine Änderung im Steuersystem, damit sich Mehrarbeit deutlicher auf den Nettolohn auswirkt. Da liegt Österreich besonders schlecht. Also verharren viele – selbst ohne familiäre Betreuungspflichten – in Teilzeitjobs. Auch für ein Weiterarbeiten über das gesetzliche Pensionsalter hinaus gibt es zu wenig Anreize, obwohl die Regierung im Vorjahr einen höheren Pensionszuschlag für das Weiterarbeiten und höhere Zuverdienstgrenzen neben dem Pensionsbezug beschlossen hat. Immerhin! Allerdings sind schon im Alter zwischen 55 und 64 Jahren nur noch 56 Prozent der Österreicher erwerbstätig – deutlich weniger als anderswo. Zwischen 65 und 69 arbeiten offiziell nur noch rund zehn Prozent der Österreicher. Während die heimische Sozialdemokratie die Arbeitszeit noch weiter verkürzen will (und Arbeitsmarktreformen der Regierung an den Grünen scheiterten), ist die deutsche SPD schon auf dem Boden der Realität angekommen. Kanzler Olaf Scholz meinte jüngst gar, man dürfe „niemanden damit durchkommen lassen, dass er sich einen bequemen Lenz macht“.

Natürlich muss Österreich überdies für die Zuwanderung Arbeitswilliger interessanter (und für die Migration ins Sozialwesen unattraktiver) werden.Nicht zuletzt muss die bequeme Wohlfahrtsgesellschaft ihr Anspruchsdenken herunterschrauben: Dass alle jederzeit springen, wenn man Bedarf nach Dienstleistung (vom Wirtshaus bis zum Arzttermin) hat, während man selbst lieber der „Work-Life-Balance“ frönt, spielt es halt nicht mehr.