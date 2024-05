Die Grünen und der Charakter

Wie das alles an die Öffentlichkeit gekommen ist und wie seither über Lena Schilling diskutiert wird, steht auf einem anderen Blatt. Das ist ein toxischer Mix aus haltlosen Gerüchten, verachtenswertem Tratsch in der Szene der rot-grünen Linksaktivisten, undurchsichtigen oder gar falschen Behauptungen über irgendwelche Liaisons in der Welt der Politik und Medien und einem Feldzug eines Ehepaares gegen die grüne Spitzenkandidatin, obwohl man sich einst als Freunde begrüßt hatte. Alle, die da unrühmlich mitmischen – auch einige Medien –, müssten sich genauso hinterfragen wie Lena Schilling selbst. Für sie als Polit-Neuling wurde ihr Privatleben zum Klotz am Bein. Das mag im Vergleich zu anderen Politikern als ungerecht empfunden werden, ist aber dennoch politische Realität.