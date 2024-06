Es geht um den Führungsanspruch rechts der Mitte

Am Sonntag dann der gemeinsame Auftritt in Wien von Herbert Kickl, Viktor Orbán und Andrej Babiš, die die Gründung einer gemeinsamen Fraktion im Europäischen Parlament ankündigten. Ein markanter Schritt in der seit Längerem sich abzeichnenden Neuformierung des rechten Lagers. Wo sich die Parteien von Meloni, Orbán, Le Pen und anderen am Ende des Tages finden werden, bleibt abzuwarten.

Die Strategie der europäischen Rechten

Die Strategie der europäischen Rechten ist letztlich dieselbe wie jene der FPÖ auf nationaler Ebene: die klassischen Christdemokraten und Konservativen der EVP – in Österreich die ÖVP – als linkslastig und weltanschaulich unzuverlässig darzustellen.