Lob der Arbeitsfreude

Vor ein paar Tagen hat die Gewerkschaft Vida in einer gemeinsamen Demo mit Fridays for Future über die „untragbaren Arbeitsbedingungen“ für Buslenker geschimpft. Aber wird man, wenn stets nur gejammert wird, die Tausenden offenen Stellen im öffentlichen Verkehr besetzen können, die für die ersehnte „Klimawende“ nötig sind?

Am Ende muss der Wirtschaftsminister Arbeitskräfte von weit her holen, etwa aus Indonesien. Diese Bürger füllen nun mit asiatischer Emsigkeit Lücken und führen vor Augen, dass es in Österreich bisher zum Teil eine falsche Zuwanderungspolitik gab. Plus die falsche Einstellung.

Doch auch Sozialdemokraten haben in ihrer Geschichte die Arbeit immer als Teil der Menschenwürde betrachtet und nicht als Fessel, derer man sich möglichst schnell entledigen muss.

Vielleicht sollte es daher nicht nur die derzeit allgegenwärtigen Demos „gegen rechts“ (als linke Selbstvergewisserung) geben. Vielleicht sollte auch daran erinnert werden, dass sich Arbeitsfreude und Leistung wieder mehr lohnen müssen, weil sie ein Wert (und Voraussetzung) einer demokratischen Gesellschaft sind.