Lehren aus dem "Testfall" ziehen

Man könnte es sogar als eine Art Testfall für eine wirklich große Krise sehen, die hoffentlich nie Wirklichkeit wird. So wurden unsere Katastropheneinrichtungen einem Stresstest unterzogen. Und der hat ergeben, dass in Österreich (wie immer) zu viele Institutionen beteiligt sind: das für den Zivilschutz zuständige Innenministerium, das Gesundheitsministerium und die Länder. Alle haben angenehm unaufgeregt reagiert, im Falle einer wirklich gefährlichen Situation vielleicht sogar zu zurückhaltend. Und was die Katastrophenschutz-Info betrifft: Bitte, Herr Innenminister, lassen Sie ein paar vife Techniker ran, um die App auf den letzten Stand zu bringen (das gilt übrigens auch für andere digitale Services des Bundes).