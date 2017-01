Durch die Blume gesagt

Österreichs Innenminister steht in der Blumenhalle in Berlin! Das ist einmal etwas Neues. Normal gehört die Bühne auf der Lebensmittel- und Landwirtschaftsmesse den Agrariern. Was wird er also sagen? Dass er statt "Türen mit Seitenteilen" (Zitat: Faymann) Thujenhecken rund um Österreich fordert? Eine Obergrenze für Gartenzwerge? Nichts davon. Es ging um die Initiative "Natur im Garten", ein Relikt aus seiner Zeit als niederösterreichischer Umweltlandesrat.

Auch sonst sind die Themen, die die hohe Politik auf der Messe auf den Tisch bringt, nicht automatisch von großer Brisanz. Agrarkommissar Phil Hogan stellt fest, dass mit dem Ausstieg der Briten aus der EU auch das Geld der Briten in der EU wegfallen wird. Blöderweise auch im Agrarbudget.

Österreichische Agrarier wiederholen ihren Wunsch, dass die Österreicher mehr Lebensmittel aus Österreich kaufen. Und zwischen den Speckstandln wirbt jemand mit Cremen gegen Hornhaut. Ein skurriler Mix von Ansagen und Angeboten, der auch heuer wieder 400.000 Besucher anlockt.

Bericht dazu: https://kurier.at/wirtschaft/businessoesterreich/was-oesterreich-den-berlinern-auftischt/243.419.213