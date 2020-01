Gegen die Nostalgie: „Damals“ war es ganz und gar nicht schöner

Ja, es stimmt: Die Gegenwart ist nicht immer leicht. Etwa, wenn man sich irgendwie in die Situation hineinmanövriert, zum Auftakt einer KURIER-Serie das Thema derselben frontal kritisieren zu dürfen. Ja, in der Vergangenheit liegen, hoffentlich, schöne Momente, an die sich zu erinnern eine angemessene Art sein kann, die Zeit bis zum nächsten schönen Moment rumzubiegen. Aber wer hier über die homöopathische Dosis hinaus zulangt, der gefährdet sich und andere. Denn Nostalgie wird in hohen Dosen rasch zum Gift.