Nostalgie: Dinge, die wir niemals entrümpeln würden

Omas Küchenwaage rettet noch so manchen Kuchen

Die Küchenwaage meiner Oma steht auf meinem Bücherregal und ein Blick darauf katapultiert mich verlässlich in ein anderes Zeitalter. Ich bin wieder als Kind in Omas Küche, sehe die Waage im Küchenschrank, rieche den Duft aus Vanillezucker und Gewürzen. Und dann fallen mir Omas Hände ein, wie sie Zutaten mit bedächtigen Handgriffen in die Waagschale leert und diese in den großen Weitling kippt. Kurz: Omas Küchenwaage ist Teil meiner tiefsten und ältesten Erinnerungen. Schon für meine Mutter war diese Waage ein Bestandteil ihrer Kindheit. Ich habe einige Erinnerungsstücke an meine 2000 mit 96 Jahren verstorbene Oma Aurelia Gassner, weil mir diese Frau sehr nahe stand. Aber die Küchenwaage ist ein Stück, das in meiner Wiener Wohnung einen Ehrenplatz bekommen hat. Dabei war sie nie ein Schau-Stück. Die Waage (vermutlich aus den 1930er-Jahren) ist abgegriffen, die Farbe stellenweise abgeblättert; einer der Metallfüße muss einmal abgebrochen sein und wurde gelötet. Vielleicht von meinem heute 90-jährigen Onkel, schon als Bub ein Bastler. Was mir als in analogen Zeiten Aufgewachsene besonders gefällt: Omas Waage hat so viele Jahrzehnte am Buckel – aber ihren digitalen Nachfolgern ist sie haushoch überlegen. Wenn die Batterie meiner Waage mitten im Kuchenbacken am Sonntag den Geist aufgibt, hat Omas noch immer funktionierende Waage nicht erst einmal den Kuchen gerettet.

Ingrid Teufl