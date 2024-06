NR-Wahl: Neues Bündnis will FPÖ-Regierungsbeteiligung verhindern

FPÖ-Chef Herbert Kickl bereite "ganz offensichtlich seine Machtübernahme vor" , so der pensionierte Ökonom Schulmeister, der insbesondere eine gemeinsame Regierung mit der ÖVP als Gefahr ortete. Um den ersten Platz der freiheitlichen Partei bei den Wahlen zu verhindern, setze man auf Mobilisierung: Unter www.demokratieundrespekt.at finden sich Flugblätter und ausführliche Hintergrundinformationen zu verschiedenen Themen, mit denen Hand etwa "am Stammtisch" Menschen überzeugt werden sollen.

Chance auf Grassroots-Bewegung

Inhalte gibt es u.a. zur bisherigen Politik Kickls, aber auch den Plänen der FPÖ und insbesondere der Situation in Ungarn unter Ministerpräsident Viktor Orban, wo Rechtssystem und Medienfreiheit in Bedrängnis gekommen seien. Autoren der Beiträge sind Journalist Armin Thurnher, Theologe Paul M. Zulehner oder Ökonom Walter O. Ötsch. Diese Texte sollen im Idealfall von Einzelpersonen an Einzelpersonen weitergeleitet werden, um über die verschiedenen Aspekte aufzuklären. "Hier haben wir die Chance auf eine Art von Grassroots-Bewegung", so Schulmeister.