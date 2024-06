NR-Wahl: Kickl Listenerster der FPÖ in Niederösterreich

Bundesparteichef Herbert Kickl wird bei der Nationalratswahl am 29 . September erneut die Liste der FPÖ Niederösterreich anführen.

Landesparteiobmann Udo Landbauer bezeichnete ihn am Mittwoch in einer der APA übermittelten Stellungnahme als "rot-weiß-rote Speerspitze", Kickl werde "Seite an Seite mit der Bevölkerung zum Befreiungsschlag ansetzen". Auf den Listenplätzen zwei und drei folgen die Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker.