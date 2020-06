Buwog-Prozess: Fatal, wenn der Staat zum Spitzel wird

Mehr als ein Lapsus

Das lernt man nicht nur in jedem mittelmäßigen Justiz-Thriller, sondern steht so auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es ist mehr als ein Lapsus, den sich die Justiz damit geleistet hat.

Zum anderen sind die Videoaufnahmen dazu angetan, das fragile Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz zu beschädigen. Wieder einmal, möchte man sagen. Das rufschädigende Hickhack zwischen den Korruptionsjägern der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) und dem mächtigen Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek beschäftigen regelmäßig die Öffentlichkeit.