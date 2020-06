169 Stunden Lauschangriff der Justiz im Grasser-Prozess

169 Stunden Lauschangriff - auch auf Journalisten

Natürlich ist die Tonqualität der Aufnahmen abseits der Hauptverhandlung nicht so brillant, wie wenn man direkt ins Mikrofon spricht. Tatsache ist aber, man hört, was die Angeklagten mit ihren Anwälten vor dem Start der Verhandlung und in den Pausen reden. Man hört sogar, wie die Journalisten in den Pausen mit den Redaktionen telefonieren. Die vorliegenden Bild- und Tonaufnahmen zeigen, dass sogar Äußerungen von einem Abstand von mehr als 10-15 Metern zu den Mikrofonen noch zu vernehmen sind. Da hört man Kommentare von Angeklagten, die beispielsweise über die Richterin sagen: "Heute hat sie aber keinen guten Tag“.

Insgesamt wurden so 169 Stunden seit Prozessstart im Dezember 2017 (ja, solange läuft der Prozess schon) gesetzeswidrig aufgenommen. Dass solche Aufnahmen gestzeswidrig sind, zeigen auch die Ermittlungen gegen die Hintermänner des Ibiza-Videos. "Nur diese Aufnahmen machten Privatpersonen in Spanien. Hier macht es die Justiz im Gerichtssaal“, so der Linzer Rechtsprofessor Alois Birklbauer.