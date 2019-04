Grasser: "Ich wache heute noch auf und hoffe, es ist ein schlechter Traum"

Gerade über diese Vergabekommission, die Sie eingerichtet haben, hat der ehemalige Budget-Sektionschef Gerhard Steger ausgesagt, dass sie zum „Krenreiben“ war.

Andere Zeugen haben diese Aussage relativiert, indem sie Stegers Persönlichkeit skizziert haben. Der Sektionschef war immer der Meinung, dass wir keine Experten von außen brauchen, sondern das Finanzministerium alles am besten selber erledigt. Steger hat seinen persönlichen Konflikt mit mir vor Gericht dargestellt, wir waren keine Freunde, ich habe damals ein Disziplinarverfahren gegen ihn angestrengt. Trotzdem gab es keinen Hinweis von ihm, dass etwas nicht korrekt abgelaufen wäre. Das spricht Bände, wenn man weiß, dass Steger ein massiver politischer Gegner von mir war.

Es dreht sich alles um die Frage, wie kam es zu dem knappen Abstand der Bieter zwischen rund 960 Millionen und 961 Millionen. Sie meinten nun, dass die Offenlegung der Finanzierungszusage der CA-Immo von 960 Millionen für die zweite Runde keine Rolle spielte. Kann man diese Summe so einfach vom Tisch wischen?

Das war insofern ein Richtwert, als die CA-Immo (zur Info: letztlich unterlegener Zweitbieter neben der Immofinanz) damit ihre Finanzierungszusage offen gelegt hat. Tatsächlich angeboten hat sie hingegen nur 923 Millionen, mit Abschlag von 60 Millionen Euro für das Zinsänderungsrisiko. Der Lehman-Brothers-Banker Thomas Marsoner hat es vor Gericht auf den Punkt gebracht. Es gab mathematische Modelle zur Preisberechnung, bei denen mathematisch ein sehr ähnliches Ergebnis herauskam. Damals hat sich Lehman Brothers diese rationale, logische Erklärung für die knappen Bietersummen gegeben, weil es ein ausgereiztes Verfahren war. Es gab fünf Bieterrunden. Wir steigerten den Erlös von 450 Millionen in der ersten Runde auf 961 Millionen Euro in der Finalrunde. Plus der Schuldenübernahme war es ein Transaktionserlös von 2,5 Milliarden Euro.

Also weiterhin alles "supersauber"...

Ich würde dieses Wort heute nicht mehr so verwenden, aber gerade die Tatsache, dass ich so formuliert habe, zeigt mein reines Gewissen. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass nur ich die Summe von 960 Millionen Finanzierungszusage hätte weitergeben können. Ich denke, mir ist es vor Gericht gelungen, herauszuarbeiten, dass allein im Finanzministerium 20 oder mehr Personen informiert waren. Bei den Käufern waren viele Personen in die Berechnungen und die Freigabe der Bietersumme vom sogenannten Marktbereich und Controlling bis zum Vorstand und Aufsichtsrat involviert. Ich kämpfe seit Jahren um Gerechtigkeit, damit das Bild „ Grasser ist gleich Verbrecher“ wieder verschwindet. Ich habe nichts Falsches, sondern einen korrekten Job gemacht. Die einen mögen mich, die anderen hassen mich. Die einen sind politisch auf meiner Seite, die anderen nicht. Das ist so in einer Demokratie. Ich möchte nur, dass endlich ans Tageslicht kommt, wie die Bundeswohnungen-Privatisierung damals wirklich ablief.

Wann haben Sie erfahren, dass Ihr damals bester Freund Walter Meischberger für die Immofinanz Lobbying machte?

Das war 2009, kurz bevor er die Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung einbrachte – also fünf Jahre nach der Privatisierung. Damals rief er mich an und meinte, er muss mit mir dringend sprechen. Walter Meischberger sagte: „Du, ich habe gemeinsam mit dem Peter Hochegger gemeinsam für das Österreich-Konsortium Lobbying gemacht und eine sehr hohe Provision bekommen“. Diese Worte waren für mich ein Schock in doppelter Hinsicht. Erstens, weil ich nichts davon wusste und zweitens, weil unser Naheverhältnis ja dokumentiert war. Ich habe damals, durch die vielen politischen Gegner, die ich mir in meiner aktiven Zeit aufgebaut habe, schon befürchtet, dass das zum Grasser-Bashing verwendet wird. Dieses Verfahren hat seinen Ursprung in den Anzeigen der ehemaligen Grünen-Abgeordneten Gaby Moser und Peter Pilz. Der damalige verantwortliche Leiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft war Walter Geyer, zuvor ein langjähriger Abgeordneter und stellvertretender Klubobmann der Grünen. Vorsitzender des Weisungsrates, der die Anklage zugelassen hat, war mit Herrn Pleischl ein ehemaliger ausgewiesener sozialdemokratischer Funktionär. Dieses Verfahren ist von politischer Verfolgung gekennzeichnet. Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft hat jedenfalls nichts mit einem fairen Verfahren zu tun und widerspricht der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Dass Angeklagte und Staatsanwalt keine Freunde sind, liegt in der Natur der Sache und ist auch deren Job...

Aber was hier passiert ist, ist eines Rechtsstaates wirklich nicht würdig. Bei der ersten Einvernahme von Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics gab es das Angebot des Staatsanwaltes: „Liefern Sie mir den Grasser: Es wird Ihr Schaden nicht sein.“ Der Vorwurf, den ich der Staatsanwaltschaft mache, ist folgender: Sie hat einseitig, nicht objektiv und nur in meine Richtung ermittelt. Die haben sich in mich verbissen und waren beseelt davon, mich auf die Anklagebank zu bringen. Entlastendes hat die Staatsanwälte nicht interessiert. Auch die wichtige Rolle Jörg Haiders in diesem Bieterverfahren, die nun durch das penible Gerichtsverfahren ans Tageslicht kommt, wurde nie berücksichtigt. Der Ex-FPÖ-Kabinettchef von Michael Schmid, Willibald Berner, hat für die Staatsanwaltschaft den angeblichen Tatplan, der eine Lüge ist, aufgezeichnet. Auf dieser Zeichnung gibt es übrigens zwei Äste. Einen Grasser-Meischberger-Plech-Hochegger-Ast. Der andere Ast lautet Jörg Haider, Karl-Heinz Petritz (Ex-Pressesprecher von Haider ) und Gerald Mikscha (Haider-Vertrauter) und Berner. In diese Richtung gab es keine Ermittlungen. Ich behaupte heute: Hätte sich die Staatsanwaltschaft in den acht Ermittlungsjahren konkret mit den möglichen Informationsflüssen und der Rolle von Haider auseinandergesetzt, dann wäre ich nie angeklagt worden.

Die Staatsanwaltschaft folgte der Spur des Geldes und kam zu Ihrem Freund Walter Meischberger, der 9,6-Millionen-Euro-Provision und den drei Liechtensteiner Konten...

Und dann rechnet die Staatsanwaltschaft mir ausgerechnet das Konto 400.815 zu, das Walter Meischberger schon 2001 eröffnete – also fünf Jahre, bevor die Buwog-Provision floss und wo er schon andere Geschäfte abgewickelt hatte. Für dieses Konto war ich nie zeichnungsberechtigt oder wirtschaftlich Berechtigter. Zwischen 2001 und dem Ermittlungsstart 2009 gibt es nicht einen Beweis, dass ich auch nur einen Cent von diesem Konto bezogen habe oder darüber verfügen hätte können. Ich lasse mir dieses Meischberger-Konto nicht andichten.

Eine überraschend zentrale Rolle in dem Prozess spielt Jörg Haider, dem Sie ein Vorkaufsrecht für die Villacher ESG Wohnbaugesellschaft gegeben haben. Haben Sie damit das Zepter aus der Hand gegeben? Denn am Ende hat Haider den Bestbieter bestimmt ...

Warum habe ich es ihm gegeben? Das war ganz einfach: Weil Jörg Haider es verlangt hat. Weil er der Landeshauptmann von Kärnten war. Weil Jörg Haider und Wolfgang Schüssel die Gründungsväter der ÖVP-FPÖ-Koalition waren. Das war im Jahr 2002, wo die Koalition ohnehin schon am Prüfstand war und Knittelfeld kurz darauf tatsächlich passierte. Haider hat enormen Druck gemacht. Er meinte, da gibt es 10.000 Kärntner Wohnungen in diesem Paket, und er will nicht, dass diese in ausländischen Besitz kommen. Deswegen wollte er ein Vorkaufsrecht, um dann zum höchstgebotenen Preis diese Wohnungen kaufen zu können. Das war auch wirklich legitim. Das Vorkaufsrecht war der Preis, damit die gesamte Privatisierung überhaupt passieren konnte. Denn Haider hätte in der Koalition die Kraft gehabt zu sagen, es wird nicht privatisiert.

Die Haider-Rolle bei der Privatisierung ist aber keine Entlastung für die Vorwürfe beim Terminal Tower…

Die Einmietung in den Terminal Tower in Linz wurde von den Beamten des Finanzministeriums vorbildlich verhandelt und korrekt umgesetzt. Was mich menschlich tief betroffen macht, ist, dass die Staatsanwälte insgesamt 14 Personen angeklagt haben. Mir tun alle anderen, vor allem die Angeklagten in der Sache Terminal Tower, leid. Das ist etwas, was mich belastet. Und warum sind sie angeklagt? Weil die Staatsanwaltschaft die absurde Behauptung aufstellt, dass ich die Einmietung in den Terminal Tower manipuliert hätte. Deswegen klagt man zehn Mitarbeiter und Manager an. Das ist Willkür. Damit vernichtet man Existenzen und richtet Familien zugrunde. Diese Angeklagten sitzen seit fast 90 Prozesstagen im Gericht und spielen de facto keine Rolle. Für diese lange Verfahrensdauer und die enorm hohen Kosten muss sich die Politik ernsthaft eine Lösung für die Zukunft überlegen.

Walter Meischberger behauptet, dass er den Tipp von Jörg Haider bekommen hat. War Haider so gut vernetzt, dass er die Bietersumme auch von der Bank Austria hätte erfahren können?

Haider war großartig vernetzt. Er hat mir persönlich den damaligen Vorstandschef der Bank Austria vorgestellt als ich Minister wurde. Er war auch mit Ludwig Scharinger sehr gut bekannt. Aber letztendlich weiß ich es nicht, wer wem welche Informationen gegeben hat. Ich war es nicht. Ich habe mit Jörg Haider wegen dem Vorkaufsrecht der ESG Villach mehrmals telefoniert, habe ihn gebeten, dass das Land Kärnten schnell entscheidet, ob es das Vorkaufsrecht zieht oder nicht. Mir war die Rolle von Jörg Haider, so wie es jetzt vor Gericht hervorkommt, damals nicht bewusst.

Was hätte es Haider gebracht, bei diesem Deal das Zünglein an der Waage zu sein?

Das weiß ich nicht, darüber will ich nicht spekulieren. Aber ich bin heute davon überzeugt, dass es meine Anklage nicht gegeben hätte, wenn die Staatsanwaltschaft korrekt und unvoreingenommen in alle Richtungen ermittelt hätte.