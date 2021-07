Schnitzel - das Rennen

Angenommen, Sie wären beim ORF zum Essen eingeladen und es gäbe Schnitzel. Zunächst einmal müssten Sie zwei Stunden früher kommen, denn dann begänne die Vorberichterstattung („ Schnitzel – der Countdown“). Während des Essens würden zwei Kommentatoren neben Ihnen sitzen und Ihre Handlungen besprechen („Und jetzt wechselt er tatsächlich auf das Supersoft-Messer!“ – „Ich vermute, er plant einen Undercut.“). Danach gäbe es die Siegerehrung für den schnellsten Esser und natürlich „ Schnitzel – Die Analyse“.

ORFIII würde Dokumentationen über die Geschichte des Schnitzels senden, im Hörfunk gäbe es Schnitzel-Verlosungen und passende Musik, im Hauptabend liefe der Kinofilm „Schweinchen Babe“, danach eine Dokumentation und eine Diskussionsrunde („Schwein oder Kalb?“), und alle Schnitzelexperten des Landes, von Andi & Alex bis Niki Lauda, würden Interviews geben.

Nun gab es im ORF diesmal nicht Schnitzel, sondern den Formel-1-GP von Österreich, aber das Ergebnis war das gleiche: Danke, genug, wir sind satt.

