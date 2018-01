In Estland gibt es jetzt das digitale Mitteilungsheft: Eine App, über die die Schule den Eltern alles mitteilt, was ihre Kinder betrifft. Noten, Aufgaben, Termine, disziplinäre Probleme, alles. (Das heißt, estnische Eltern ersparen sich die klassischen Dialoge: „Was war in der Schule?“ – „Nichts.“ – „Was heißt nichts?“ – „Na nichts.“ usw. usf.)

Manche Experten finden das gut, andere warnen: Erstens verlernen die Kinder die zur Entwicklung von Eigenständigkeit gar nicht so unwichtige Kulturtechnik des Schwindelns, zweitens verlernen Eltern und Kinder, miteinander zu reden...

Wer weiß, vielleicht kommt ja bald eine App, die einem das ganze Familienleben abnimmt. Die Smartphones der Familienmitglieder fragen einander selbstständig, wie der Tag war, ob das Halsweh schon besser ist und ob Erdäpfelpüree oder doch lieber Pommes zu den faschieren Laibchen...? Und die Familie trifft sich dann nur noch im Urlaub und beim Begräbnis der Uroma bzw. zum gelegentlichen Geschlechtsverkehr (die Smartphones der Eltern stimmen mit den Smartphones der Kinder ab, wann das Haus frei ist).

Guido Tartarottis Kabarettprogramm "Selbstbetrug für Fortgeschrittene" ist am 13. Jänner in der Kulturwerkstatt Kottingbrunn, am 31. Jänner im Theater am Alsergrund und am 21. Februar im Kabarett Niedermair zu sehen.