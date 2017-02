Die nordische WM beginnt und sie findet, wie immer, in Lahti statt, von dem wir a) wissen, dass es in Finnland liegt, und b) glauben, dass man es „Lachdi“ ausspricht.

Das österreichische Wissen über Finnland ist begrenzt, aber ein paar Dinge gelten als gesichert. Etwa, dass die berühmteste Stadt Finnlands Pisa heißt, weswegen die finnischen Schüler beim Test Heimvorteil haben. Oder, dass die Finnen eine so komplizierte Sprache haben, dass sie es vorziehen zu schweigen, zumal Finnland so groß und leer ist, dass selten zwei Finnen aufeinandertreffen. Oder dass Finnland zur Gänze gefroren ist, aber im Unterschied zu herkömmlichen Kühlschränken nur im Sommer Licht hat. Steigt die Temperatur auf wärmer als zehn Grad minus, beginnt der Finne zu schwitzen, was man „Sauna“ nennt. Oder dass die Finnen auf dressierten Elchen reiten, entweder Polka oder Death Metal hören und Weltspitze in den Sportarten Skisprung, Handyweitwurf und Problemfilme-Anschauen sind.

(Der Autor dieser Zeilen war übrigens schon ein paar Mal dort und sagt: Tolles Land, tolle Menschen. Ohne Spaß).

