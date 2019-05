Kein Grund für Komplexe

Daher befinden sich auch heimische Projekte auf der Shortlist für das EU-Forschungs-„Flagship-Programm“ – u. a. eines zu künstlicher Intelligenz und ein Medizin-Projekt, das aus dem Zustand von Patientengewebe frühzeitige Diagnosen erkennen will. Die „Wiener Medizinische Schule“ war einst weltberühmt. Daran anzuknüpfen ist in größeren Forschungsverbünden deutlich erfolgversprechender. Das ist das Schöne an der EU: an solchen internationalen, geförderten Programmen teilnehmen zu können.

Aber hierzulande gibt es – oft über ideologische Grenzen hinweg – (manchmal durchaus berechtigten) EU-Frust, Tendenzen zur Abschottung und Innovationsfeindlichkeit. Und der Grundsatz: „Wir brauchen Reformen, aber nix soll sich ändern“ gilt ganz besonders für Österreich. Davon lässt sich auch die jetzige Regierung ein wenig leiten. Weil eine Koalition mit blauer Beteiligung immer besonders umstritten ist, will man so wenig Angriffsfläche wie möglich bieten. Aber nicht einmal der unfromme Wunsch der Opposition, eine international geächtete Regierung zu haben, stimmt. Bundeskanzler Sebastian Kurz wird zwar für die freiheitliche Zusammenarbeit kritisiert, dennoch gilt er als europäische Zukunftshoffnung, im Ausland wird er gerne empfangen. Weil er noch immer auffallend jung ist und weil es derzeit wenig interessante bzw. wenigstens unbeschädigte Spitzenrepräsentanten in der europäischen Politik gibt.

Vergeuden wir unser Zukunftspotenzial also nicht mit Minderwertigkeitskomplexen und Raunzen. Selbst das österreichische „A bisserl was geht immer“ ist untertrieben. Da geht noch mehr.