"Hygiene leben"? Wir brauchen endlich bessere Daten

Aber "Hygiene leben"? Das Patentrezept aus dem März – so richtig es auch sein mag – hat einen fahlen Beigeschmack bekommen. "Hände waschen nicht vergessen", das rief man einmal seinen Kindern nach, kurz vor dem Mittagessen.

Für Kommunikation auf Augenhöhe bräuchte es längst auch andere Antworten. Wer Eigenverantwortung fordert, der muss sie auch ermöglichen.

Wer sich am Dashboard der AGES aber darüber informieren möchte, wie alt jene Menschen sind, die sich aktuell mit dem Coronavirus anstecken, bekommt darauf keine Antwort. Wer wissen möchte, wie sich die Altersverteilung bei den Todesfällen entwickelt, ebenso wenig.

Davon, welche Berufsgruppen bei den Neuinfektionen aktuell – also im Lockdown - am häufigsten betroffen sind, oder wie viele der Todesfälle auf Fälle in Pflegeheimen zurückgehen, wollen wir hier gar nicht erst beginnen.

Für beide Antworten braucht es kein – zusammengebrochenes – Contact Tracing, eine genauere Aufbereitung bzw. Erhebung der Daten würde reichen. Dann könnte auch jeder für sich selbst bessere Rückschlüsse ziehen: Stecken sich die meisten, wie in sozialen Medien diskutiert wird, derzeit wirklich im Beruf an – und wenn ja, in welchem? Sind es hauptsächlich Menschen aus dem medizinischen Bereich, wie in Deutschland? Und wie betroffen ist meine Altersgruppe, wie viele meines Jahrgangs liegen auf der Intensivstation?

Seit bald neun Monaten beschäftigt sich dieses Land fast ausschließlich mit der Corona-Krise. Zu den acht Millionen Fußballtrainern haben sich inzwischen auch acht Millionen Virologen und Statistiker gesellt. Und das ist – ausnahmsweise – eine gute Entwicklung.

Die Politik sollte das anerkennen, indem sie uns Einblicke gibt, wie es auch andere Länder schon lange tun. Die Pausenansprache mit dem Händewaschen haben wir schon zur Genüge gehört. Was es jetzt endlich braucht, ist eine nachvollziehbare Taktik. Zahlen, Daten, Laufwege für die einzelnen Player in diesem schon viel zu lange dauernden Match. Appelle sind zu wenig.