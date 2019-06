Hüftschüsse

Können Experten oder korrekter, hohe Ministerialbeamte, eine Regierung ersetzen? Klingt verlockend, stimmt nur leider nicht. Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein hat das mit ihren ersten öffentlichen Auftritten unfreiwillig bewiesen. Sie ist eine untadelige, sympathische Verfassungsrichterin und wird das Regierungsvakuum mit Anstand und ein wenig Grandezza füllen. Aber Politik bedeutet gestalten, Verantwortung für Entscheidungen tragen und nicht nur verwalten. Egal? Die Gestaltungsaufgabe haben ohnehin die 183 Nationalratsabgeordneten übernommen – gut, oder?

Prinzipiell ist lebendiger Parlamentarismus ein erstrebenswertes Ziel. Und sicher haben die Koalitionen der vergangenen Jahrzehnte, speziell die türkis-blaue, den Parlamentariern zu wenig Spielraum gelassen. Aber das, was jetzt geschieht, ist zu Populismus- und Peter-Pilz-getrieben. Dass mit einem Entschließungsantrag so nebenbei das interreligiöse Zentrum in Wien abgeschafft wird, mag eine Mehrheit beklatschen, weil zu den Finanziers das saudische Königreich mit seinem skandalösen Umgang mit Menschenrechten zählt. Aber das läuft diplomatischen Usancen und völkerrechtlichen Verträgen zuwider. Interessanterweise haben es sogar jüdische Vertreter bedauert, dass man den Dialog abwürgt. Außerdem wurden Spanien und der Vatikan vor den Kopf gestoßen, die Partner beim Zentrum sind.