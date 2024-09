Wann kommt das österreichweite Handyverbot an Schulen?

Die Schülerinnen in Innsbruck verwenden keine anderen Handys als die in Eisenstadt. Mobiltelefone verursachen hier wie da die selben Probleme mit der Konzentrationsfähigkeit.

Die Schulen dürfen das selbst entscheiden, befindet das Bildungsministerium. Man wolle "Eigenverantwortung" und "Autonomie" fördern. Es gibt Empfehlungen in Form einer Broschüre. Aber verpflichten will man dann doch niemanden - die Schulgemeinschaftsausschüsse wüssten ja selbst am besten, was für die ihre Schüler von Vorteil ist.

Und völlig zurecht klagen seit langem Eltern darüber, dass wesentliche erziehungspolitische Fragen wie der Umgang mit den Handys von ihnen selbst entschieden und mit dem Nachwuchs ausgefochten werden müssen, anstatt dass die Gesellschaft allgemeine Regeln vorgibt und damit Druck von den überforderten Familien nimmt.

Was die kleinen Wundermaschinen mit Konzentrationsfähigkeit und Entwicklung von Heranwachsenden anstellen, ist in Tirol nicht anders als in Niederösterreich oder dem südlichen Burgenland. Und spätestens dann, wenn Familien ihre Kinder in verschiedene Schulen schicken, wird es oft unlogisch und für Eltern noch schwieriger zu argumentieren, warum die kleine Schwester in der Schule ihr Handy verwenden darf, während das dem größeren Bruder verboten bleibt.