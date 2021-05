Gewalt in Nahost: Es braucht dringend neue Ansätze - von allen Seiten

Wer den einen in allen Streitpunkten stärkt und sogar völkerrechtswidrige Taten, wie die Besetzung und Annexion fremder Territorien, legitimiert, stachelt diese Partei indirekt zu immer dreisteren Taten an. Und drängt den anderen zugleich in ein Eck, in dem er im Idealfall schmollend verharrt, im schlechteren Fall – mangels Perspektiven – den Ausbruch versucht, koste es, was es wolle.

So funktioniert Dialog nicht. Joe Biden, der neue Boss im Weißen Haus, muss als ehrlicher Friedensmakler beide Seiten an die Kandare nehmen und von beiden Seiten schmerzliche Kompromisse einfordern. Allerdings – mit dem aktuellen Personal in der Region wird das schwierig: Netanjahu geht es primär um seinen Machterhalt, und Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas ebenfalls, zudem verschleppt er seit einer gefühlten Ewigkeit die Wahlen (seit 2006). Und die pure Raketenpolitik der palästinensischen Konkurrenztruppe der Hamas ist ohnehin indiskutabel.

Das verheißt gar nichts Gutes für die „Mutter aller Konflikte“ – zumal am kommenden Samstag die Palästinenser der Niederlage gegen Israel im Jahr 1948 gedenken.