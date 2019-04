Geschäftsmodell Aufregung

Der KURIER hat das Video online veröffentlicht, weil wir uns nicht fürchten und logischerweise auch kein Zensor sind. Die Entscheidung der Jury gilt. Diese hat übrigens nicht ihn persönlich, sondern die Sendung „Lass dich überwachen“ in der Kategorie „beste Programmidee“ ausgewählt. Und weil mich Leser gefragt haben, wer da gewählt hat: Das waren acht Medienjournalisten des Landes (auch aus dem KURIER) unter der Leitung von ROMY-Gründer Rudolf John.

Die Akademie-ROMY ehrt Kreative hinter der Kamera und wird auch nicht im ORF übertragen. So weit, so normal. Die große Aufregung kam erst nach hämischen Artikeln in der kleinformatigen Konkurrenz Österreich und Krone, die uns seit Jahrzehnten das glamouröse ROMY-Fest neiden, Vergleichbares nie selbst geschafft haben und bewusst skandalisieren wollten. Soll sein.

Prompt wurde das erzeugt, wovon Leute wie Böhmermann (übrigens genauso wie der Boulevard!) leben: eine Aufregungsspirale setzte sich in Gang. Diese schwappte dann auch in die sozialen Medien. Empörung gegen Empörung. Sogar von Druck der Politik auf den KURIER war die Rede. Was nicht nur die übliche Twitter-Perfidie und einfach falsch ist, sondern auch von schlechter Politik-Kenntnis zeugt. Denn wenn Satire so überzieht, dann nutzt es fast immer den Attackierten. Abgesehen davon: Auch wenn das Video als Kunstprodukt und Provokation zu verstehen ist, möchte man sich nicht vorstellen, was im Land los wäre, hätte sich ein Rechter über die Österreicher auf diese Art lustig gemacht.