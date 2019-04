„Liebe...“: Die ROMY, die polarisierte

Es gab wahrlich schon weniger Aufregung um die ROMY. Der Film- und Fernsehpreis, den der KURIER alljährlich vergibt, stand heuer im Zeichen der Meinungsfreiheit. Nicht programmatisch, aber von den Ausgezeichneten unter couragierter Ausdehnung des Begriffes so genutzt.

Den Anfang machte Comedian Jan Böhmermann, der bei der Akademie-ROMY am Don- nerstag von der Jury für die Sendung „ Prism is a Dancer“ ausgezeichnet wurde. Er nahm die ROMY nicht selbst entgegen, hinterließ aber ein Dankesvideo, das ein lautes Echo hatte: Unter anderem beschimpfte er die Regierungsspitze und begrüßte die Österreicher mit „Liebe Hurenkinder“. Die Aufregung war entsprechend groß: „Eklat bei Romy-Gala“ titelte die Boulevardzeitung Österreich in allerhöchster Aufregung: „Schon die Verleihung des ROMY-Akademiepreises an den deutschen Satiriker Jan Böhmermann war grenzwertig“, fand die Zeitung.

Etwas weniger hysterisch könnte man konzedieren: Jan Böhmermann war zwar nicht gekommen, nahm aber den Hauptpreis mit nach Hause: größtmögliche Empörung. (Immerhin muss man ihm zugute halten, dass der Sager von Didi Hallervorden, seine ROMY „Heim ins Reich“ zu nehmen, noch weniger Charme hatte – wie halt Deutsche in Österreich lustig sind).

Ausgewählt wurde der Preisträger im konkreten Fall von einer Jury. Diese besteht aus Fachjournalistinnen und - journalisten verschiedenster Printmedien. ( Wolfgang Fellners Österreich hat seit heuer keinen Juror mehr, insofern war die Aufregung aus Sicht seiner Zeitung wahrscheinlich noch gefahrloser herzustellen.)